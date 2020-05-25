Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 261

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 11 человек Абакан, 24 мая 2020, 09:34 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 мая в республиканском правительстве. 85

Экономика Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет. 13

Политика Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс". 3

Происшествия Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват? Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).

Политика Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 145

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Политика Экс-депутат Рады назвала непобедимым союз России и Украины Экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ряд мировых политических центров влияния хочет "сделать Россию более податливой", а также "оторвать" Москву от Киева. 235

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 471

Культура Сухарев: в новом «Бесогоне» Михалков положил на лопатки и Познера и Гусева В своём очередном выпуске программы «Бесогон» Никита Михалков просто «умыл и положил на лопатки» и Познера и владельца «МК» Гусева, которые пытались его критиковать.

Общество Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000. 93

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Наука Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.