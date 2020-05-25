Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы, чтобы оправиться от COVID-19
Политическая Экспертизавчера в 22:16
WSJ: компании по добыче сланцевой нефти в США снизили свои бюджеты на 48% из-за COVID-19
Экономика сегоднявчера в 23:27
В США заявили о проблемах «сланцевой» отрасли: для ряда компаний прекратили публикацию кредитных рейтингов
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
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Нижегородские ученые рассказали о создании «мозга на чипе»
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«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
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Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
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Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
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Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
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Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Происшествия
Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru вчера в 17:11
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
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URA.Ru 00:40
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 23 мая в 14:55
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек
Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Наука
Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу
ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».
vtomske.ru 00:45
Армия и оружие
Россия и Сирия провели совместные военные учения в порту Тартус
Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту Тартус, где расположена военно-морская база РФ.
Life.ru вчера в 23:05
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, ответил на критику, которой он подвергся после того, как в сети разошлись приписываемые ему жалобы на нехватку денег.
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
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