Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 91

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 631

Происшествия Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват? Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 45

Происшествия Росгвардейцы в Югре напугали многодетную семью На записи сотрудники (судя по форме, вневедомственной охраны — ред.) пытаются убедить взрослых членов семьи предъявить документы.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 180

Экономика России предсказали череду карантинов до конца этого года В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%. 1,5K

Происшествия Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС. 6

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики. 85

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Наука Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».

Армия и оружие Россия и Сирия провели совместные военные учения в порту Тартус Российские и сирийские военные провели совместные учения в порту Тартус, где расположена военно-морская база РФ.

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 278

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 249

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 623