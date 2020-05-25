Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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В США заявили о проблемах «сланцевой» отрасли: для ряда компаний прекратили публикацию кредитных рейтингов
Военное обозрение23 мая в 08:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Здоровье
Коронавирус проник ещё в два района Алтайского края
По данным на 25 мая, в Алтайском крае зарегистрировали 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Футбол
Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана
Vprognoze.ru 03:23
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
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Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса
Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:58
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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«Шанхай» отказал «Манчестер Юнайтед» в продлении аренды Игало
«Шанхай Шенхуа» отказал «Манчестер Юнайтед» в продлении аренды нападающего Одиона Игало, права на которого принадлежат китайскому клубу.
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Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ вчера в 00:59
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Здоровье
Коронавирус охватил все районы Ростовской области
На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 04:03
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
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Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
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Стали известны победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
11-й сезон «Танцев со звёздами» оказался настолько насыщенным, драматичным, полным эмоций и артистизма, взлётов и падений, что, кажется, все его события уложились в одно прекрасное мгновение.
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Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
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В городе пройдут символические мероприятия в честь юбилея знаменитого петербургского клуба, среди которых зажжение Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, которое состоится в 12:00.
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
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