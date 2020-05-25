Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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WSJ: компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

ТАССвчера в 20:26

Аналитики WSJ предрекли компаниям по добыче сланцевой нефти в США годы восстановления

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Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

Вести.Ru03:03

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

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Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25

В США заявили о проблемах «сланцевой» отрасли: для ряда компаний прекратили публикацию кредитных рейтингов

Военное обозрение23 мая в 08:53
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
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Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
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Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
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