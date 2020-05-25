Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.

Общество Мишустин потребовал минимизировать бюрократические процедуры Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал свести к минимуму бюрократические процедуры во время пандемии коронавируса. 1

Здоровье Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 47

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 2,2K

Авто BMW показала обновленный BMW 6 Series GT Две важных премьеры ожидают публику на следующей неделе: обновленные BMW 5 Series и брат-лифтбек 6 Series GT. 2

Общество ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%. 1

Шоу-бизнес Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом Одной из первых среди известных российских артистов призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне. 80

Энергетика Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. 249

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Футбол Клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешили возобновить контактные тренировки, передает Mirror.