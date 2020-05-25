Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Происшествия
В Алакуртти продолжают искать пропавшую девочку
Вечерний Мурманск 04:37
Общество
Мишустин потребовал минимизировать бюрократические процедуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал свести к минимуму бюрократические процедуры во время пандемии коронавируса.
Известия 04:38
Здоровье
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
Происшествия
В центре Петрозаводска замечен лось
АиФ Карелия 01:32
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Авто
BMW показала обновленный BMW 6 Series GT
Две важных премьеры ожидают публику на следующей неделе: обновленные BMW 5 Series и брат-лифтбек 6 Series GT.
32CARS.ru 23 мая в 08:16
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
РБК вчера в 17:38
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес
Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом
Одной из первых среди известных российских артистов призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне.
Ёлдаш вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Космос
«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»
Lenta.ru 05:25
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Энергетика
Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM вчера в 15:44
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Шоу-бизнес
Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
Футбол
Клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки
Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешили возобновить контактные тренировки, передает Mirror.
Газета.Ru 04:22
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны
Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09