Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Эксперт заявил о продолжительном влиянии запасов нефти в хранилищах на рынок

Москва 2405:21

WSJ: компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

ТАССвчера в 20:26

Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

Вести.Ru03:03

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

Эксперты оценили перспективы сланцевых компаний на рынке нефти

Общественное телевидение России04:43

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

РЕН ТВвчера в 20:25

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Происшествия

В Алакуртти продолжают искать пропавшую девочку

Вечерний Мурманск 04:37
23
Общество

Мишустин потребовал минимизировать бюрократические процедуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал свести к минимуму бюрократические процедуры во время пандемии коронавируса.
Известия 04:38
1
Здоровье

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
47
Происшествия

В центре Петрозаводска замечен лось

АиФ Карелия 01:32
1
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
38
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
812
Авто

BMW показала обновленный BMW 6 Series GT

Две важных премьеры ожидают публику на следующей неделе: обновленные BMW 5 Series и брат-лифтбек 6 Series GT.
32CARS.ru 23 мая в 08:16
2
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
12
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
79
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
88
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
40
Общество

ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России

В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
1
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
107
Шоу-бизнес

Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Одной из первых среди известных российских артистов призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне.
Ёлдаш вчера в 02:44
80
Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
6
Космос

«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»

Lenta.ru 05:25
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
586
Энергетика

Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке

Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM вчера в 15:44
249
Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
375
Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
329
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
49
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
309
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Газета.Ru 03:27
4
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
762
Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
350
Футбол

Клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки

Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешили возобновить контактные тренировки, передает Mirror.
Газета.Ru 04:22
Политика

Рогозин пообещал не допустить приватизацию Луны

Россия не позволит приватизировать Луну, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Rambler News Service 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное