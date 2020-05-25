Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

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РИА Новости01:00

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

WSJ: компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

ТАССвчера в 20:26

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

РЕН ТВвчера в 20:25

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25

В США заявили о проблемах «сланцевой» отрасли: для ряда компаний прекратили публикацию кредитных рейтингов

Военное обозрение23 мая в 08:53
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Lenta.ru 02:26
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Общество

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ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
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Происшествия

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Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском вчера в 08:13
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
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Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Экономика

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Трансфер Кантона в «Манчестер Юнайтед» назван лучшим в истории АПЛ

Манчестер, Великобритания, 25 мая 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим трансфером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) назван переход бывшего форварда сборной Франции Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед».
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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Культура

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Студия Pixar давно радует своих поклонников качественными мультфильмами и старается быть всегда в тренде.
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Происшествия

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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Фигурное катание

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
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За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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