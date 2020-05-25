Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru вчера в 23:30
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Происшествия
В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок
Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.
РИА Сахалин-Курилы 20:29
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
Российская газета 21:11
Здоровье
Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
В Свердловской области ещё 279 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:44
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Общество
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
Здоровье
Министерство здравоохранения отчиталось за выплаты медикам
Сегодня в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отчитался о выплате президентских надбавок медика, работающим с больными коронавирусом.
SM News 09:09
Финансы
Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся
Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая.
Газета.Ru 12:59
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Anonsens 14:03
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключает появления нового избранника
WomanHit.ru 05:41
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Энергетика
Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине
С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт вчера в 15:18
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
3 млрд евро будут выданы займом на три года, а 5,7 млн евро – в виде инвестиции с гарантированными дивидендами в 4% в 2020–2021 гг. с ростом до 9,5% к 2027 г. Если Lufthansa не выплатит дивиденды, то с 2024 г. Германия получит право конвертировать часть инвестиций в 5% акций компании.
Ведомости 12:06
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Футбол
Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке
Спортивный портал Squawka составил рейтинг из игроков, признававшихся Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшими по итогам всех прошедших в XXI веке финалов Лиги чемпионов.
РБК 17:59
Культура
Актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Как добавила актриса, в небо самолёт она не поднимала, но делала это по приборам.
RT на русском 09:20
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 21:13