Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
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