Будьте в Плюсе

Доцент Бабкина обещала в июле пособия для семьей, ставших малоимущими после повышения МРОТ

Бабкина заявила, что ряд россиян может снова подать заявление на получение пособий для детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.
Lenta.ru
С 1 июля 2022 года увеличатся и выплаты при заключении социального контракта с малоимущей семьей.
Lenta.ru
Деньги, полученные в рамках данного соглашения, можно потратить на профессиональное переобучение, открытие собственного бизнеса или на ведение личного подсобного хозяйства, уточняет эксперт.
ПРАЙМ
Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что увеличенная выплата положена представителям более 500 профессий.
Lenta.ru

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