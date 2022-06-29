Lenta.ruДоцент Бабкина обещала в июле пособия для семьей, ставших малоимущими после повышения МРОТБабкина заявила, что ряд россиян может снова подать заявление на получение пособий для детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.Lenta.ruС 1 июля 2022 года увеличатся и выплаты при заключении социального контракта с малоимущей семьей.Lenta.ruДеньги, полученные в рамках данного соглашения, можно потратить на профессиональное переобучение, открытие собственного бизнеса или на ведение личного подсобного хозяйства, уточняет эксперт.ПРАЙМДоцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что увеличенная выплата положена представителям более 500 профессий.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссиянам рассказали, какие семьи могут рассчитывать на пособия в июлеNVL20:04Доцент Бабкина обещала в июле пособия для семьей, ставших малоимущими после повышения МРОТLenta.ru20:00Эксперт Бабкина: пособия в июле доступны семьям, ставшим малоимущими после повышения МРОТРИА Новости19:15Экономист Бабкина напомнила об условиях для получения пособий в июлеФАН19:33Экономист Бабкина рассказала, какие категории россиян смогут рассчитывать на пособия в июлеПРАЙМ19:02Показать ещёОценить1Поделиться