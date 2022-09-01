Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм
Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге.
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н. П. Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".