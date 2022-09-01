Будьте в Плюсе

Доцент Григорьев: еврозона может распасться при отказе от поддержки бедных стран ЕС

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм
".
Газета.Ru
Еврозона может распасться уже в обозримой перспективе.
News.ru
Григорьев подчеркнул, что ЕС придерживался политики «кохезии», когда более богатые страны финансово поддерживают страны-реципиенты.
Аргументы и Факты
22 августа глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в статье для газеты Rzeczpospolita, что для восстановления равноправия стран — членов Евросоюза нужно провести реформу еврозоны.
Известия

Подробнее о событии

Доцент Григорьев: еврозона может распасться при отказе от поддержки бедных стран ЕС
Газета.Ru20:59
Эксперт Григорьев рассказал о «мягком» и «жестком» вероятных сценариях распада еврозоны
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Экономист Григорьев перечислил вероятные сценарии распада еврозоны
ФАН19:28
Эксперт Григорьев заявил о риске распада еврозона при отказе от поддержки бедных стран ЕС
Известия20:30
Сценарии распада еврозоны перечислил эксперт
Московский Комсомолец19:48
Эксперт Григорьев: распад еврозоны возможен при отказе от поддержки бедных стран ЕС
News.ru20:38
Эксперт Григорьев заявил о риске распада еврозона при отказе от поддержки бедных стран ЕС
РИА Новости19:15

Интересное

Полковник США Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия Украины

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия украинских властей и убеждает Киев продолжать конфликт.
RT на русскомвчера в 16:12

Боррель заявил, что получение виз в ЕС для россиян станет более сложным и длительным

Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге.
РИА Новостивчера в 09:50

В Италии арестовали 11 вилл бизнесмена Вячеслава Кантора

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора, сообщает L’Unione Sarda.
Коммерсантъ20:39

Премьер Финляндии Санна Марин заявила о переходе на военную экономику из-за энергокризиса

Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях "военной экономики", заявила премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle.
РИА Новости20:47

WZ: США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношений с Россией

США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н. П. Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
РИА Новости19:10

В России с 1 сентября отменят 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре машин

Согласно постановлению правительства, сокращается 27 обязательных пунктов для проведения проверки, поэтому вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55.
РИА Новости18:50

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу Франциска в ограниченности из-за спецоперации

Бывший депутат Рады Тарас Черновол обвинил папу римского Франциска в ограниченности из-за его позиции по спецоперации на Украине.
Lenta.ru21:07

Совершенно новая Лада «Копейка» 2023 года представлена в сети

Совершенно новую Лада «Копейка» 2023 года рассекретили в новом стиле.
Tver-portal.ru20:50

В Бурятии с началом учёбы прогнозируют рост COVID-19

Контакты увеличатся, в связи с чем значительно возрастут риски инфицирования ОРВИ, на этом фоне мы ожидаем и рост заболеваемости COVID-19, - обратился Сергей Ханхареев к жителям республики.
Байкал-Daily20:55