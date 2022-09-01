Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм
Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что стране придется просить кредит у Международного валютного фонда (МВФ), пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит.
Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) Германии генерал Эберхард Цорн предупредил о потенциале российской армии и отметил, что его не стоит недооценивать, так как у России имеются «огромные запасы» вооружений.
Государства G7 («большая семерка», США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония), в свою очередь, обещали не допустить победы России на Украине и обеспечить этой стране процветающее будущее.