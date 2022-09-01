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Доцент Григорьев: еврозона может распасться при отказе от поддержки бедных стран ЕС

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм
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Газета.Ru
Действующий в рамках ЕС валютный союз еврозона может распасться по «мягкому» или «жесткому» сценарию.
Общественная служба новостей
Евросоюз придерживается политики финансовой поддержки, когда страны с сильной экономикой оказывают помощь более слабым государствам.
ФАН
Варшава предложила Союзу вернуться к национальным валютам.
ФАН

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Доцент Григорьев: еврозона может распасться при отказе от поддержки бедных стран ЕС
Газета.Ru20:59
Эксперт Григорьев рассказал о «мягком» и «жестком» вероятных сценариях распада еврозоны
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