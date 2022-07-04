В гибридном режиме 2WD-модель может проехать без подзарядки до 1220 км, а версия с приводом на все четыре колеса — до 1100 км. AITO M7 построен на программной платформе HarmonyOS от Huawei, благодаря чему пользователи могут использовать мобильные приложения прямо на центральном дисплее в салоне автомобиля.
Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинский флаг на острове Змеиный пока не был установлен, а только сброшен военными с вертолета, передает РИА "Новости".