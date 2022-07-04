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Доцент Иванова-Швец сообщила о праве россиян на «покупку» стажа для выхода на пенсию

Для оформления пенсии по старости требуется соблюдение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие трудового стажа и количество заработанных пенсионных коэффициентов.
ПРАЙМ
До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов.
РИА Новости
С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 баллов.
ПРАЙМ
Иванова-Швец заявила, что увеличенная выплата положена представителям более 500 профессий.
Lenta.ru

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Доцент Иванова-Швец: граждане РФ, не успевшие накопить трудовой стаж к моменту выхода на пенсию, могут его докупить
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