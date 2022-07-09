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Доцент Хачатурян: без импорта падает качество продуктов отечественного производителя

У дефляции - снижения цен на товары и услуги - есть очевидные большинству граждан плюсы и вовсе не очевидные минусы.
РИА Новости
Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян в беседе с агентством «Прайм
» назвал россиянам минусы снижения цен на товары и услуги.
Lenta.ru
Казалось бы, без импорта отечественным производителям проще реализовывать товары и услуги внутри страны, но есть и подводные камни.
РИА Новости
Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Доцент Хачатурян: без импорта падает качество продуктов отечественного производителя
Газета.Ru21:55
Экономист Хачатурян: дефляция приводит к исчезновению импорта и спаду спроса на отечественное
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