Будьте в Плюсе

Доцент Хачатурян: без импорта падает качество продуктов отечественного производителя

У дефляции - снижения цен на товары и услуги - есть очевидные большинству граждан плюсы и вовсе не очевидные минусы.
РИА Новости
Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян в беседе с агентством «Прайм
» назвал россиянам минусы снижения цен на товары и услуги.
Lenta.ru
Сокращение объема импорта и рост экспорта может привести к снижению качества продукции и падению спроса.
Экономика сегодня
Исчезновение зарубежных товаров создает для бизнеса тепличные условия, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров.
ФАН

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Доцент Хачатурян: качество отечественной продукции падает без импорта
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Экономист Хачатурян: дефляция приводит к исчезновению импорта и спаду спроса на отечественное
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