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Доцент Кавакла опроверг возможность коллапса российской экономики из-за санкций

Доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла в статье для турецкого издания Daily Sabah опроверг возможность коллапса российской экономики из-за санкций Запада.
RT на русском
России не стоит опасаться экономического коллапса, даже несмотря на введение экономических санкций.
Царьград
«Россия способна найти новых покупателей на свои нефть и газ, и рост цен на нефть ещё больше помог ей», — отметил Кавакла.
RT на русском
В статье отмечается, у России сейчас огромный профицит счета текущих операций из-за запретов на импорт.
Экономика сегодня

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Доцент Кавакла опроверг возможность коллапса российской экономики из-за санкций
RT на русском00:33
Доцент Кавакла: России не грозит экономический коллапс
Life.ru01:07
Доцент Университета Боккони Кавакла: России не грозит экономический коллапс
Газета.Ru01:00
Доцент Кавакла усомнился в том, что санкции станут причиной коллапса экономики России
Российская газета01:16
Доцент Университета Боккони Кавакла заявил, что России не грозит экономический коллапс
Lenta.ru00:05
Daily Sabah: санкции Запада не приведут к коллапсу российской экономики
ФАН23:59
Доцент Кавакла усомнился в возможности коллапса экономики России из-за санкций
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