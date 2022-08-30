Будьте в Плюсе

Доцент Лебединская заявила о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении

В 2022 году в России на пенсию выходят мужчины старше 61,5 года и женщины старше 56,5 года.
ПРАЙМ
Если отложить оформление пенсии и продолжить работать, стаж и количество пенсионных коэффициентов будет расти.
ПРАЙМ
"Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия", — отметила экономист.
ПРАЙМ
Те, кто уже вышел на пенсию, могут получить повышенный коэффициент, если будут трудоустроены на срок от года, заключила Лебединская.
РИА Новости

Подробнее о событии

Доцент Лебединская напомнила о возможности повысить пенсию при ее отложенном оформлении
Online47.ru18:43
Эксперт Лебединская: отложить оформление пенсии можно на 1-10 лет, позже выплаты будут больше
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Россиянам напомнили о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении
Москва 2419:57
Доцент Лебединская заявила о праве получать повышенную пенсию при ее отложенном оформлении
Lenta.ru19:00
Эксперт Лебединская: при отложенном оформлении пенсии возможно ее повышение
News.ru18:50
Эксперт Лебединская заявила, что пенсия будет больше, если отложить ее оформление
Ямал-Медиа21:23
Эксперт Лебединская заявила о возможности повышенной пенсии при ее отложенном оформлении
РИА Новости18:15

Интересное

Экс-сотрудник Рейгана Робертс: Горбачев ошибочно верил в обещания США о нерасширении НАТО

Робертс заявил об ошибочной вере Горбачева в обещания о нерасширении НАТО на Восток. Это стало промахом в деятельности политика.
Lenta.ru21:48

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу (ЦКБ).
Lenta.ru21:08

Politico: Зеленский не сможет подчинить Крым из-за сопротивления политике дерусификации

Если бы Киеву и удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему бы пришлось столкнуться с сопротивлением местного населения, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
РИА Новости20:13

Минобороны России сообщило об уничтожении более 1,2 тыс. украинских военных за сутки

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Известиявчера в 12:30

«Торпедо» заключило контракт с экс-полузащитником «Мордовии» Ле Таллеком

Добавим, что у 32-летнего Ле Таллека есть российский паспорт. С 2014 по 2015 годы француз играл в России за «Мордовию».
Metaratingsвчера в 13:58

«Яндекс ID» обновил личный кабинет

Разработчики «Яндекс ID» представили новый личный кабинет: в нём появились поисковая строка и органайзер информации — данные и настройки объединены в соответствующие разделы.
Sostav.ruвчера в 07:55

Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ

В интервью Deutschlandfunk Хабек уточнил: чтобы получить компенсацию, компания-импортер должна участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, то есть не только компенсировать недостающие объемы российского газа, но и делать это в достаточной пропорции.
РБКвчера в 16:12

ВС Тайваня впервые обстреляли китайский беспилотник из боевого оружия

Огонь боевыми патронами по китайскому военному беспилотнику открыли подразделения Вооруженных сил Тайваня 30 августа, сообщило Центральное информационное агентство острова.
ИА Красная Веснавчера в 13:24

Вице-премьер Украины допустила присоединение страны к НАТО до окончания спецоперации

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина допустила возможность присоединения страны к НАТО ещё до завершения российской спецоперации.
RT на русском21:38

SurreyLive: британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о своем ранении

Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.
РИА Новости20:32