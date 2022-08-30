«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
В интервью Deutschlandfunk Хабек уточнил: чтобы получить компенсацию, компания-импортер должна участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, то есть не только компенсировать недостающие объемы российского газа, но и делать это в достаточной пропорции.
Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.