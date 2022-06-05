Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
Окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию для переговоров, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар и т.д, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.