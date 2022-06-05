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Доцент РЭУ Воронкова: дефолт России из-за западных санкций может быть только ненастоящим

Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта.
РИА Новости
Международные резервы страны перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга.
РИА Новости
Российские финансовые ресурсы также могут покрыть внутренние потребности страны.
РИА Новости
"Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов", — пояснила эксперт.
ПРАЙМ

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Эксперт признал грозящий России дефолт «ненастоящим»
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Доцент РЭУ Воронкова: дефолт России из-за западных санкций может быть только ненастоящим
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