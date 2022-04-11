Будьте в Плюсе

Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России

Санкции против России могут привести к значительному снижению экспорта зерна, а отсутствие зерна на мировом рынке грозит голодом во многих странах - прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.
ПРАЙМ
По словам эксперта, Россия в 2016-2021 годах была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, за прошлый год было экспортировано более 30 миллионов тонн зерна.
ПРАЙМ
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — допустил он.
Lenta.ru
Россия поставляет около 20% зерна на мировой рынок, в сложившейся ситуации заменить такого крупного поставщика не представляется возможным, заключил Белхароев.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
Известия21:45
Экономист Белхароев: из-за нехватки российского зерна голод грозит Ближнему Востоку и странам Африки
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Экономист Белхароев: санкции против России могут привести к голоду на Ближнем Востоке
ФАН20:18
Экономист Белхароев: голод грозит Ближнему Востоку и Африке из-за нехватки зерна из России
Телеканал 360°19:47
Экономист Белхароев: из-за нехватки российского зерна голод грозит Ближнему Востоку и Африке
Online47.ru19:40
Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России
Lenta.ru19:04
Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
РИА Новости18:20

Интересное

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими.
Lenta.ruвчера в 10:42

МИД Японии: страна вводит санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
РИА Новости21:21

Le Vif: в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом «омикрона» BA.4

Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.
РИА Новости18:47

Компания Smart представила свой первый электрический кроссовер Smart #1

В прошлом году была представлена концепция от совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely Automobile, которое представляет собой новый Smart.
ВОНавто9 апреля в 06:59

Глава Гознака Трачук допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Срок выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей может сдвинуться, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.
Lenta.ru20:59

Глава LB Айзенберг: санкции против РФ бесполезны, так как их не ввела большая часть мира

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.
РИА Новости20:34

Минобороны сообщило об уничтожении базового лагеря «Правого сектора»

Российские военные уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) в районе города Новогродовка Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
РБКвчера в 14:00

El Universo: фермеры Эквадора устроили протест из-за невозможности экспорта бананов в РФ

25 марта газета Wall Street Journal сообщила, что из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию.
Lenta.ruвчера в 16:32

Разработки российских ученых на МКС используют в медицине и спорте

На борту МКС российские исследователи вырастили белки коронавируса, которые помогут быстрее создать препараты против COVID-19.
Известия20:52

Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.
РИА Новости19:56