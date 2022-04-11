«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — допустил он.
Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.
Российские военные уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) в районе города Новогродовка Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.