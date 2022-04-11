Будьте в Плюсе

Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России

Санкции против России могут привести к значительному снижению экспорта зерна, а отсутствие зерна на мировом рынке грозит голодом во многих странах - прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.
ПРАЙМ
По словам эксперта, Россия в 2016-2021 годах была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, за прошлый год было экспортировано более 30 миллионов тонн зерна.
ПРАЙМ
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — допустил он.
Lenta.ru
Говоря о географии экспорта российского хлеба, собеседник агентства назвал страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, отчасти Евросоюза и СНГ.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России
Lenta.ru19:04
Экономист Белхароев: из-за нехватки российского зерна голод грозит Ближнему Востоку и странам Африки
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Экономист Белхароев: санкции против России могут привести к голоду на Ближнем Востоке
ФАН20:18
Экономист Белхароев: голод грозит Ближнему Востоку и Африке из-за нехватки зерна из России
Телеканал 360°19:47
Экономист Белхароев: из-за нехватки российского зерна голод грозит Ближнему Востоку и Африке
Online47.ru19:40
Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
Известия21:45
Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
РИА Новости18:20

Интересное

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими.
Lenta.ruвчера в 10:42

«Роскосмос» предложит пуски на ракетах для OneWeb по льготной цене

«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с британской компанией OneWeb, на льготных условиях, заявил «РИА Новости» генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РБК22:16

Глава компании Leuchtstoffwerk Breitungen назвал бесполезными санкции против России

Поскольку большая часть государств мира не участвует в санкционном давлении на Россию, антироссийские санкции бесполезны.
RT на русском22:25

Seznam zprávy: сто миллионов европейцев лишатся света при запрете ядерного топлива из РФ

В случае введения санкций на ядерное топливо из России сто миллионов европейцев могут остаться без электроснабжения, пишет чешское издание Seznam zprávy.
РИА Новости18:55

Медведев заявил, что Россия не станет в отместку закрываться от мира

Россия не станет в отместку закрываться от мира, у страны крепкие связи со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки.
RT на русскомвчера в 16:02

Глава Росбанка Поляков посоветовал размещать средства на вкладах и сберегательных счетах

Глава Росбанка Илья Поляков в беседе с РИА Новости назвал россиянам разумный способ сохранения сбережений.
Lenta.ru21:45

МИД Японии: страна вводит санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
РИА Новости21:21

Kayhan: США отказались помочь Украине из-за упадка своего политического влияния

Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».
Известия21:24

Издание Pravda.RU рассказало, что может быть спрятано в бункерах «Азовстали»

В различные Telegram-каналы составили список того, что может быть спрятано в подвалах "Азовстали" и что пытается срочно спасти киевский режим.
ГЛАС.RU17:02