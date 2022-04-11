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Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России

Санкции против России могут привести к значительному снижению экспорта зерна, а отсутствие зерна на мировом рынке грозит голодом во многих странах - прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.
ПРАЙМ
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — допустил он.
Lenta.ru
Говоря о географии экспорта российского хлеба, собеседник агентства назвал страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, отчасти Евросоюза и СНГ.
Телеканал 360°
Россия поставляет около 20% зерна на мировой рынок, в сложившейся ситуации заменить такого крупного поставщика не представляется возможным, заключил Белхароев.
ПРАЙМ

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Экономист Белхароев: голод без зерна из России грозит Ближнему Востоку и Африке
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