Происшествия
МР7.руПосле допроса Соколова оставили в СИЗО
Адвокат доцента СПбГУ заявил, что оснований для госпитализации его подзащитного нет. Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после допроса остался в СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.РЕН ТВ07:07
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