Происшествия

МР7.руМР7.руПосле допроса Соколова оставили в СИЗО

Адвокат доцента СПбГУ заявил, что оснований для госпитализации его подзащитного нет. Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после допроса остался в СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.
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Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО

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РЕН ТВ07:07
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Происшествия

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