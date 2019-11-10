Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.

с чего всё началось

Адвокат доцента СПбГУ заявил, что оснований для госпитализации его подзащитного нет. Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после допроса остался в СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев, передает «Интерфакс».

После допроса Соколова оставили в СИЗО

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