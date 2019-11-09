Происшествия
Москва 24Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной
Подозреваемый в убийстве доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов написал явку с повинной. Меру пресечения ему могут избрать в воскресенье. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.
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