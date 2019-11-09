Происшествия

RT на русскомRT на русскомДоцент СПбГУ Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной

Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
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