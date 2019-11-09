Происшествия
RT на русскомДоцент СПбГУ Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной
Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
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Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель оформил явку с повинной
Петербургский дневниквчера в 14:39
«Во всех историях есть свои скелеты в шкафу». Доцент Соколов написал явку с повинной и замолчал
Фонтанка.Рувчера в 14:04
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