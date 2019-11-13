Происшествия
ИзвестияДоцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
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Преподаватель СПбГУ, расчленивший студентку-любовницу, хочет оплатить ее похороны
Комсомольская правда14:01
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