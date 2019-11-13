Происшествия

ИзвестияИзвестияДоцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Соколов заявил о желании помочь с похоронами убитой аспирантки

АБНвчера в 19:32

Адвокат историка Соколова, заявил, что ученый готов помочь семье убитой

Петербургский дневник01:09

Адвокат Соколова рассказал, что историк готов материально помочь семье убитой

Телеканал Санкт-Петербург00:24

Адвокат Соколова заявил, что историк готов оказать материальную помощь семье убитой

ТАССвчера в 23:03

Олег Соколов выразил готовность оплатить похороны убитой аспирантки

78.ru01:25

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

РИА Новостивчера в 19:09

Защита Соколова заявила о готовности материально помочь семье жертвы

REGNUMвчера в 11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Lenta.ru вчера в 21:30
Наука

Пятый лишний

Китайские биотехнологи все чаще снабжают журналистов громкими новостями.
N+1 вчера в 10:57
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»

РИА Новости вчера в 17:01
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы вчера в 15:57
Гаджеты

В продажу поступили первые «умные» часы Xiaomi

Ferra 11 ноября в 02:38
Происшествия

Возлюбленную доцента Соколова застрелили во сне

Фонтанка.Ру вчера в 12:23
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Экономика

Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, российский лидер отметил, что Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в РФ.
Политика Сегодня вчера в 19:04
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Motor вчера в 08:11
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО

Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 12 ноября в 05:20
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Происшествия

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Происшествия

Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники

Искать девочку 2013 года рождения, пропавшую 12 ноября на севере Крыма, помогут беспилотники.
REGNUM вчера в 23:37
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие

РФ разместила военные вертолеты на севере Сирии

Россия разместила военные вертолеты в городе Камышли на севере Сирии. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 21:21
Происшествия

В Волгоградской области задержали банду мошенников

На похищенные деньги члены банды покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.
Волгоградская правда 01:17
Авто

Ferrari представила новое купе Roma

Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC

Лезги газет вчера в 15:17
ещё по теме
Главное