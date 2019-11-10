Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДоцент Соколов признал вину в убийстве студентки

Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного. По словам Почуева, его клиента уже выписали из больницы и доставили к следователям, которые его допрашивают.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.
РЕН ТВ07:07

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Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО

Интерфакс10:49

Доцент Соколов признал вину и едет в изолятор

Фонтанка.Ру10:27

Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза

ТАСС10:18

На допросе историк Олег Соколов признался в убийстве аспирантки

Петербургский дневник12:58

Историк СПбГУ Соколов официально признался в убийстве аспирантки

Невские Новости10:37

Преподаватель СПбГУ Соколов признался следователям в убийстве

78.ru10:12

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

РЕН ТВ07:07
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Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября встретила 90-летие.
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Происшествия

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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
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