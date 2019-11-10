Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.

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Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного. По словам Почуева, его клиента уже выписали из больницы и доставили к следователям, которые его допрашивают.

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