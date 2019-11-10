Происшествия
Газета.RuДоцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС. Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов "придерживался признательной позиции".
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с чего всё началось
Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.РЕН ТВ07:07
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