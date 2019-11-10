Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.

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Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС. Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов "придерживался признательной позиции".

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

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