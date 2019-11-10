Происшествия

Газета.RuГазета.RuДоцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС. Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов "придерживался признательной позиции".
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с чего всё началось

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.
РЕН ТВ07:07

Подробнее о событии

Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза

ТАСС10:18

Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Интерфакс12:11

Историк СПбГУ Соколов официально признался в убийстве аспирантки

Невские Новости10:37

Преподаватель СПбГУ Соколов признался следователям в убийстве

78.ru10:12

Адвокат рассказал подробности допроса доцента СПбГУ Соколова

RT на русском10:07

Доцента СпбГУ Соколова после допроса оставили в СИЗО

Московский Комсомолец11:16

Адвокат рассказал подробности допроса преподавателя СПбГУ

РЕН ТВ07:07
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«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.
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Футбол

Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве

Матч ТВ вчера в 03:35
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Происшествия

Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова

Телеканал 360° 05:53
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко

Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Общество

Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской

Вести.Ru 10:35
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Космос

Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин

UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Общество

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
Известия 04:19
Политика

Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Политика

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Происшествия

Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери

RT на русском 11:20
Футбол

Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России

В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК 07:51
Гаджеты

Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID

Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
3DNews 02:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»

Bookmaker-ratings.ru 11:08
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье освободили всех белух

«Китовая тюрьма» в бухте Успения в Приморском крае опустела, передают «Вести».
Евразия Daily 03:35
Экономика

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Здоровье

6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Кино

Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
News.ru 07 ноября в 02:55
Футбол

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:44
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков

Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК вчера в 05:15
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