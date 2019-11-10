Происшествия
Газета.RuДоцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС. Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов "придерживался признательной позиции".
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с чего всё началось
Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о том, что его подзащитный дает признательные показания.РЕН ТВ07:07
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Футбол
«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.
Спорт-Экспресс 11:49
Футбол
Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве
Матч ТВ вчера в 03:35
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Происшествия
Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова
Телеканал 360° 05:53
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Общество
Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской
Вести.Ru 10:35
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Общество
Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
Известия 04:19
Политика
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Политика
Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего
Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
RT на русском 11:20
Футбол
Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России
В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Гаджеты
Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID
Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
3DNews 02:29
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»
Bookmaker-ratings.ru 11:08
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье освободили всех белух
«Китовая тюрьма» в бухте Успения в Приморском крае опустела, передают «Вести».
Евразия Daily 03:35
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Здоровье
6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США
По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Кино
Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге
Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
News.ru 07 ноября в 02:55
Футбол
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:44
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК вчера в 05:15