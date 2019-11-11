Общество
ПримечанияДоцент Соколов самовлюблен и не навредит себе — психолог
Если ученый-расчленитель давит на жалость, то поможет ли это ему и какова вероятность избежать наказания в случае признания сумасшедшим — выяснял корреспондент "Примечаний".
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«Я оступился раз в жизни»: Олег Соколов попросил не сажать его с рецидивистами
Регион onlineвчера в 17:29
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Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Игры
Naughty Dog открыла вакансию разработчика онлайн-систем
Студия Naughty Dog начала поиск разработчиков, которые займутся программированием онлайн-систем. Об этом компания сообщила в твиттере.
Политика
Названа возможная причина гибели организатора «Белых касок»
Организатор "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье мог скончаться, упав с балкона дома, в котором он проживал в Стамбуле.
Хоккей
Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме
Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Политика
Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Политика
Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Политика
Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Футбол
Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат»
Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Политика
Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве ЕС
Поправки к газовой директиве ЕС вступили в силу в мае, они распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран.
Финансы
Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены
Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Здоровье
Скворцова: Прививки от гриппа сделали более 55 млн россиян
Всего в России по данным на 8 ноября прививки от гриппа сделали более 55 млн человек.
Футбол
Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности в РФ
За десять последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.