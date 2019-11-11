Общество

ПримечанияПримечанияДоцент Соколов самовлюблен и не навредит себе — психолог

2 фото
Если ученый-расчленитель давит на жалость, то поможет ли это ему и какова вероятность избежать наказания в случае признания сумасшедшим — выяснял корреспондент "Примечаний".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Профессор СПбГУ Олег Соколов попросил не сажать его в камеру с уголовниками

Znak.comвчера в 15:38

«Я оступился раз в жизни»: Олег Соколов попросил не сажать его с рецидивистами

Регион onlineвчера в 17:29

Доцент Соколов самовлюблен и не навредит себе — психолог

Примечания09:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

РБК 10:21
Происшествия

Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
RT на русском 06:33
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Игры

Naughty Dog открыла вакансию разработчика онлайн-систем

Студия Naughty Dog начала поиск разработчиков, которые займутся программированием онлайн-систем. Об этом компания сообщила в твиттере.
CyberSport.ru 11:15
Политика

Названа возможная причина гибели организатора «Белых касок»

Организатор "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье мог скончаться, упав с балкона дома, в котором он проживал в Стамбуле.
РЕН ТВ вчера в 06:21
Хоккей

Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме

Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
Газета.Ru 10:02
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Политика

Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера

Экспресс газета 10:34
Политика

Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Космос

Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути

Сусанин 09 ноября в 13:39
Политика

Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Общество

Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
RT на русском 11:41
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика

Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

РБК 10 ноября в 13:59
Шоу-бизнес

Шепелев сделал предложение возлюбленной

Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол

Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат»

Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.
Metaratings 08:10
Общество

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Ведомости 06:03
Политика

Бундестаг назвал дату рассмотрения поправок к газовой директиве ЕС

Поправки к газовой директиве ЕС вступили в силу в мае, они распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран.
Известия 10:53
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
Финансы

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Банк России повысил с 12 ноября официальный курс доллара США на 18 копеек до 63,9121 рубля.
Росбалт вчера в 07:42
Авто

Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Спорт

WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации

Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс 02:41
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

REGNUM 03:48
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Известия 09:27
Здоровье

Скворцова: Прививки от гриппа сделали более 55 млн россиян

Всего в России по данным на 8 ноября прививки от гриппа сделали более 55 млн человек.
Росбалт вчера в 04:10
Футбол

Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.
RT на русском 04:23
Здоровье

Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности в РФ

За десять последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
Ридус 07:48
Экономика

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Главное