Будьте в Плюсе

Доцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин.
Lenta.ru
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.
Центральная Служба Новостей
В 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, продолжает Сорокина.
РИА Новости
Также имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от 3 детей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Доцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет
Lenta.ru19:18
Экономист Сорокина напомнила о выплате по «старому» пенсионному возрасту
ПРАЙМ18:02
Самое цитируемое
Россиянам напомнили об условиях для выхода на пенсию по «старому» возрасту
Петербургский дневник20:16
Россиянам напомнили о выплатах по старому пенсионному возрасту
ФедералПресс19:47
Экономист Сорокина заявила, что пенсия в 60 лет назначается мужчинам с 42-летним стажем
Комсомольская правда23:43
Экономист Сорокина напомнила о выплате страховой пенсии по старости
ФАН18:27
Экономист Сорокина заявила, что уйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем в 37 лет
РИА Новости18:18

Интересное

ISU тоже подаст апелляцию на снятие временного отстранения с Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) тоже подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.
Чемпионат00:21

В Екатеринбурге женщина сорвалась с 18-го этажа

В Екатеринбурге молодая женщина выпала с 18-го этажа. Об этом рассказывают очевидцы.
REGNUM23:16

Байден исключил отправку военных США на Украину для эвакуации граждан

Американские войска ни при каком развитии событий не будут направлены на Украину, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC.
РБК23:46

Карнаухов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче с командой Дании

Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с командой Дании на Олимпиаде в Пекине.
RT на русском00:12

Глава МИД Британии Трасс отреагировала на обвинения Лаврова в немоте и глухоте

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на слова главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, который обвинили её в глухоте и немоте.
FBM.ru00:05

Россиянка Непряева стала четвертой в индивидуальной гонке на Олимпийских играх

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.
РБК спортвчера в 03:13

Генерал Кривонос: отсутствие подготовки привело к возникновению в ВСУ «бумажной» армии

Из-за отсутствия практической подготовки и кризиса с финансированием в ВСУ появилось поколение "бумажной армии".
Газета.Ru22:34

Аналитики ВБ заявили, что локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению экономики

Как пишет «Коммерсантъ», аналитики Всемирного банка (ВБ) пообещали мировой экономике ослабление в долгосрочной перспективе.
Lenta.ru00:24

Росстат: доходы россиян от собственности за 2020 год пересмотрены на ₽1 трлн

В другую сторону Росстат пересмотрел показатель "прочие денежные поступления": в 2020 году они снизились с 7,1 трлн до 6,3 трлн руб. Например, вложения россиян в фондовый рынок статистика вынуждена определять как сокращение доходов.
РБК22:00

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее сын Максим.
РИА Новостивчера в 09:21