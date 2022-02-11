Lenta.ruДоцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 летДоцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина назвала условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин.Lenta.ruПрежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.Центральная Служба НовостейВ 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, продолжает Сорокина.РИА НовостиТакже имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от 3 детей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейНациональная служба новостейРоссийская газетаГазета.RuФАНЭкономика сегодняПетербургский дневникКомсомольская правдаEAOmedia.ruNeva.TodayLife.ruРЕН ТВПодробнее о событииДоцент Сорокина пояснила, что выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 летLenta.ru19:18Экономист Сорокина напомнила о выплате по «старому» пенсионному возрастуПРАЙМ18:02Самое цитируемоеРоссиянам напомнили об условиях для выхода на пенсию по «старому» возрастуПетербургский дневник20:16Россиянам напомнили о выплатах по старому пенсионному возрастуФедералПресс19:47Экономист Сорокина заявила, что пенсия в 60 лет назначается мужчинам с 42-летним стажемКомсомольская правда23:43Экономист Сорокина напомнила о выплате страховой пенсии по старостиФАН18:27Экономист Сорокина заявила, что уйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем в 37 летРИА Новости18:18Показать ещёОценить447Поделиться