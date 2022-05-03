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Доцент Тимофеев заявил, что санкции против России не устраивают многие страны Запада

Введенные Западом антироссийские санкции не устраивают многие страны.
РИА Новости
Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал россиянам о сроках отмены санкций.
Lenta.ru
Тимофеев напомнил, что в Евросоюзе уже заговорили о возможности запуска российского газопровода «Северный поток – 2», который был заморожен из-за санкций.
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"США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом", — добавил собеседник агентства.
ПРАЙМ

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Доцент Тимофеев заявил, что введенные Западом антироссийские санкции не устраивают многие страны
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