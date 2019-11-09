Происшествия

Мойка78Мойка78Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ задержан

Самого мужчину госпитализировали с переохлаждением. Позже СМИ сообщили, что задержанным является преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В Университете, в свою очередь, заявили, что шокированы произошедшим и выражают соболезнования близким жертвы.
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с чего всё началось

Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки. Расчлененное тело сегодня нашли у него в квартире. Обыск был проведен после того, как Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились руки женщины.
РЕН ТВ06:01

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ТАСС14:02

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Интерфакс07:48

Видео из больницы с подозреваемым в убийстве преподавателем СПбГУ

РЕН ТВ06:10
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Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
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Происшествия

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Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
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Умер автор обложек The Beatles, фотограф Роберт Фримен

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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

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ТАСС вчера в 13:09
Политика

Зеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
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В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

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Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

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