Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки. Расчлененное тело сегодня нашли у него в квартире. Обыск был проведен после того, как Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились руки женщины.

с чего всё началось

Самого мужчину госпитализировали с переохлаждением. Позже СМИ сообщили, что задержанным является преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В Университете, в свою очередь, заявили, что шокированы произошедшим и выражают соболезнования близким жертвы.

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