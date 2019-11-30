Происшествия
Российская газетаДоцента Соколова доставили на экспертизу в Москву
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Александр Почуев, "экспертиза продлится до начала 2020 года".
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Российский президент Владимир Путин надеется, что слово «мама» никогда не заменят понятиями «родитель №1» или «родитель №2», пишет РИА Новости.
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Происшествия
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Экономика
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Общество
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В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Политика
МИД прокомментировал ситуацию с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Глава чешской делегации в России министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан принял решение завершить поездку бизнес-миссии досрочно и вылететь в Казань, но 27 ноября чешский борт не смог вылететь из Москвы, так как российские пограничники около 10 часов не давали борту разрешение на вылет.
Экономика
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
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Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.