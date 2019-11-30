Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Александр Почуев, "экспертиза продлится до начала 2020 года".

Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву

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