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Пятый каналДоцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
«В Университет массово стали поступать письма, в которых О. Соколова требовали уволить за „воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство“», — сказали в СПбГУ.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу
КП - Санкт-Петербург10:25
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