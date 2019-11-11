Происшествия

Пятый каналПятый каналДоцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ

«В Университет массово стали поступать письма, в которых О. Соколова требовали уволить за „воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство“», — сказали в СПбГУ.
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СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, который жестоко убил коллегу-любовницу

КП - Санкт-Петербург10:25

«Он будет уволен»: В СПбГУ прокомментировали дело Олега Соколова

Диалог09:59

СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

РИА Новости10:18

СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Петербургский дневник10:10

СПбГУ заявил об увольнении доцента Соколова

78.ru10:01

«Университет шокирован, обстоятельства установит следствие». Доцента Соколова увольняют из СПбГУ

Фонтанка.Ру10:20

Историка Соколова уволили из СПбГУ за убийство

Телеканал 360°09:50
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Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ТАСС 09:06
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество

«Конкорд» Пригожина сменил владельца

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«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
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Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
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Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей

С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru 08:26
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На матч Россия-Бельгия проданы все билеты

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
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Общество

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Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Наука

Употребление кофе снижает риск развития рака печени

ToDay News Ufa 08 ноября в 08:58
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.
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Общество

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Спорт

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат 13:04
Общество

Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой

Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
РЕН ТВ 14:18
Политика

В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
РИА Новости 15:25
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие

«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
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Subaru показала универсал Levorg в версии V-Sport

Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport имеет отличие от стандартной версии как визуально, так и технически.
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Общество

Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети

В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Футбол

Бекао — об игре за ЦСКА: никогда не думал, что смогу выступить в Лиге чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», вспомнил выступление в Лиге чемпионов в составе московской команды.
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Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
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Путин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

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Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
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Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
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Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову

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Представили новую Skoda Octavia

В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
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Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
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Соколов Олег Валерьевич
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Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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