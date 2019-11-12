Происшествия

RT на русскомRT на русскомДоценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня обеспечим», — сказал адвокат. Защитник добавил, что обвиняемый находится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской в Петербурге.
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 видеозапись встречи председателя городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Холодова и Олега Соколова.
АиФ Санкт-Петербург08:06

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Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги

РИА Новости06:45

«Я схожу с ума»: 78.ru публикует эксклюзивное видео с доцентом Соколовым из изолятора

78.ruвчера в 14:17

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru03:39

Олег Соколов заявил правозащитнику, что продолжит заниматься историей в СИЗО

АБН03:25

Арестованный историк Соколов попросил литературу и очки

РЕН ТВвчера в 19:23

Доценту СПбГУ в изоляторе не хватает очков

Коммерсантъвчера в 17:01

«Можно, чтобы мне повезло»: доцент СПбГУ Олег Соколов попросил камеру в «Крестах» с телевизором, а также очки и книги

КП - Санкт-Петербург04:59
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Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

РИА Новости 08:40
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
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Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
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SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
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Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем

Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем Надежда Ангарская нарушила молчание.
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Экономика

В России резко подешевела свинина

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В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

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Аргументы недели 07:02
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской

Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.
РЕН ТВ 03:03
Общество

В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

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Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

РБК 09:47
Экономика

Сбербанк сменит финансового директора

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.
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Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика

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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
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Экономика

Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
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На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России

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Lenta.ru 09:02
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Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Общество

КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров

Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Происшествия

Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным

Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
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Видео с необычным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

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Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
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Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов

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Венецию затопило из-за обильных дождей

Центр Венеции затопило из-за затяжных дождей, обрушившихся на Италию. Об этом пишет Associated Press.
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