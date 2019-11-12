Происшествия
RT на русскомДоценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня обеспечим», — сказал адвокат. Защитник добавил, что обвиняемый находится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской в Петербурге.
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с чего всё началось
На сервисе YouTube появилась видеозапись встречи председателя городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Холодова и Олега Соколова.АиФ Санкт-Петербург08:06
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Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Космос
SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем
Звезда Comedy Woman подтвердила развод с мужем Надежда Ангарская нарушила молчание.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
Экономика
Сбербанк сменит финансового директора
Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, но останется в группе.
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
Экономика
Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Политика
На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России
В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Экономика
Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом
Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
Политика
Путин о строительстве космодрома «Восточный»: Воруют сотни миллионов
Общество
Венецию затопило из-за обильных дождей
Центр Венеции затопило из-за затяжных дождей, обрушившихся на Италию. Об этом пишет Associated Press.