с чего всё началось

«В СИЗО не предусмотрены телевизоры в камерах, однако очками, книжками и другими необходимым вещами мы его сегодня обеспечим», — сказал адвокат. Защитник добавил, что обвиняемый находится в изоляторе временного содержания на улице Захарьевской в Петербурге.

Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги

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