с чего всё началось

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО. Об этом "Газете.Ru" сообщил его адвокат Александр Почуев.

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

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