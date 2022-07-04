Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".