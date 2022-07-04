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Великобритания ввела санкции против дочери философа Дугина и еще пяти россиян

Великобритания расширила антироссийские санкции.
Daily Storm
Среди попавших под санкции — Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.
Коммерсантъ
Из юридических лиц в британский санкционный список внесли United World International project, зарегистрированный в Стамбуле.
РБК
Под санкции попали крымское информационное агентство NewsFront и новостной сайт United World International.
Коммерсантъ

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Британия ввела санкции против дочери Дугина и еще пяти россиян
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News.ruвчера в 15:02
Британия внесла в санкционный список дочь философа Дугина и ещё пятерых россиян
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