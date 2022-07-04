В Минобороны России сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области (в районе города Белополье) с тем, чтобы потом обвинить российские войска в «неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».
Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".
Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.