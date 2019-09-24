Шоу-бизнес

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйДочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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с чего всё началось
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна назвала фейком новость о предложении участвовать за 15 млн руб. в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом она написала
 на своей странице в Instagram.
РБКвчера в 12:37

Подробнее о событии

Дочь актрисы Заворотнюк заявила о грязной сенсации

АБНвчера в 23:41

Дочь больной раком Заворотнюк назвала сообщения прессы грязными сенсациями

Слово и Деловчера в 14:09

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление о якобы предложенных Малаховым 15 миллионах

Bimru.ruвчера в 10:48

«Невыносимо»: Дочь Заворотнюк вступилась за Малахова и отчитала журналистов

Царьградвчера в 11:40

Дочь Заворотнюк сделала первое и жесткое заявление от лица семьи за время болезни актрисы

Экономика сегоднявчера в 11:00

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

Телепрограммавчера в 10:01

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Дни.рувчера в 12:19
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Политика

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество

Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Армия и оружие

Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе

На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.
Rusvesna.su вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Транспорт

Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Здоровье

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.
Известия 23 сентября в 08:26
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье

Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.
OAnews вчера в 01:37
Экономика

Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре

Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Наука

Ученые выяснили, почему мозг «стирает» сны

Во время исследования одной группе мышей во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, и в итоге грызуны хуже узнавали ранее изученное.
Аргументы и Факты вчера в 03:47
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru вчера в 02:48
Общество

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

По мнению экс-депутата Верховной Рады Анны Герман, глава украинского государства Владимир Зеленский совершил ошибку, выбрав на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 02:50
Происшествия

Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»

Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 23 сентября в 03:21
Политика

Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения

Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Политика

Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Футбол

Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским

Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.
Sport24.ru 22 сентября в 11:50
Политика

Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском вчера в 22:01
Политика

Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН

Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Гаджеты

Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei

Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.
3DNews вчера в 16:04
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com вчера в 12:37
Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском вчера в 11:21
Космос

ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС

Телеканал 360° вчера в 10:54
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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