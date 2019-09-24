с чего всё началось

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Общество Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".

Армия и оружие Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Транспорт Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

Здоровье В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

Политика Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.

Политика Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17 Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.

Экономика Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.

Наука Ученые выяснили, почему мозг «стирает» сны Во время исследования одной группе мышей во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, и в итоге грызуны хуже узнавали ранее изученное.

Происшествия Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой По мнению экс-депутата Верховной Рады Анны Герман, глава украинского государства Владимир Зеленский совершил ошибку, выбрав на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко, передает РИА Новости.

Происшествия Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Политика Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.

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Футбол Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Политика Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.

Гаджеты Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.

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Политика На Украине нашли способ заработать на «плохой России» Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.

Происшествия Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела» Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .