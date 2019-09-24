с чего всё началось

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Происшествия В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Транспорт Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.

Политика Российской делегации ООН отказали в визе США Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Волейбол Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Происшествия ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.

Общество Рослесхоз оценил площадь сгоревших лесов в 2019 году Площадь, которую пришли лесные пожары в России в 2019 году, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны, сказал в среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

Политика Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Экономика В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT «Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ.

Общество Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.

Хоккей Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс» Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Музыка Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019» Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.

Футбол Жардим рассказал о важности Головина для «Монако» Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.

Политика Зеленский ответил, давил ли на него Трамп Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".

Экономика Банк России предложил поправки к градации частных инвесторов Согласно последней версии поправок к законопроекту о категоризации инвесторов, непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в указанные активы не более 50 тыс. рублей в год.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Происшествия Судно с россиянами село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана Шедшее под флагом Гибралтара грузовое судно Baltic Carrier село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана, сообщает SVT в среду, 25 сентября.

Технологии Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку новых кукурузников Минпромторг РФ отменил итоги конкурса на разработку кукурузника лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2.

Политика Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».

Армия и оружие Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.