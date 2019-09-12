Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР

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