Политика
КоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Здоровье
В США хотят ограничить продажу вейпов
В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Аргументы и Факты вчера в 18:41
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Политика
Путин рассказал о важности сотрудничества России и Израиля
«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — заявил он.
Gazeta.SPb 16:25
Футбол
Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу
Считается, что ленинградские и петербургские вратари неважнецки играют на выходе, потому что большую часть года тренируются в манеже, низкие потолки, выходы сложно отрабатывать, и это сказывается в карьере.
Фонтанка.Ру 11:03
Экономика
В России предложили установить минимальную цену на сигареты
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, стоимость 95% легальных сигарет составляет меньше 90 рублей, поэтому минимальная цена может составлять 85 рублей.
Восток-Медиа 09 сентября в 13:20
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Космос
Что не так с металлами на Луне: загадка для астрономов
Около полувека назад астронавты привезли со спутника первые пробы грунта - несколько сотен килограммов лунной пыли и породы.
Популярная механика 09 сентября в 12:51
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный 16:31
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Политика
США восстановили всю военную помощь Украине
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Шоу-бизнес
Лепс снова запил спустя год трезвости
Невские Новости 13:17
Кино
Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру фильма
Экономика сегодня 10 сентября в 18:29
Политика
МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ
Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.
ФАН 10:28
Кино
Для вселенной сериала «Карнивал Роу» вышла книга правил настольной ролевой игры
Портал Nerdist совместно со студиями Monte Cook Games, Legendary Television и Amazon выпустили настольную ролевую игру по вселенной фэнтезийного сериала «Карнивал Роу».
Мир фантастики 10 сентября в 09:28
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Единоборства
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Единоборства
Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжёлый жизненный урок
RT на русском 14:15
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53