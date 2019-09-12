Политика

КоммерсантъКоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
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