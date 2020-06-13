Шоу-бизнес
Lenta.ruДочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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с чего всё началось
В интервью изданию Wonderzine 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.Известиявчера в 20:25
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«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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В Казани потушили пожар на газохранилище
В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Общество
Елизавета II отметила официальный день рождения мини-парадом
Королева Великобритании Елизавета II отметила свой официальный 94-й день рождения мини-парадом и салютом, пишет издание Daily Mail в субботу, 13 июня.
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Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
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Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Газета.Ru 10:49
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Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
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Экономика
МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.
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Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
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Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
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Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать
Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.
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Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru 06:47