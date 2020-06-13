с чего всё началось

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.

Общество Российские пенсионеры получат единовременную выплату Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума. 679

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 198

Происшествия В Казани потушили пожар на газохранилище В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. 480

Игры Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе Посмотрите коллективное шоу Guerilla, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в единственном семичасовом потоке на Twitch.

Общество Елизавета II отметила официальный день рождения мини-парадом Королева Великобритании Елизавета II отметила свой официальный 94-й день рождения мини-парадом и салютом, пишет издание Daily Mail в субботу, 13 июня.

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 6,9K

Футбол Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).

Армия и оружие Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров. 14

Экономика Проблемные регионы получат деньги на развитие Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие. 25

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 286

Авто Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки. 3

Политика В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 37

Экономика МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.

Происшествия Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112. 48