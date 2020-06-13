Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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В интервью изданию Wonderzine
 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.
Известиявчера в 20:25

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

РБКвчера в 21:10

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Телеканал 360°вчера в 20:29

Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего курьера Захарова

Газета.Ruвчера в 19:50

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Комсомольская правдавчера в 20:13

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Известиявчера в 20:25

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Lenta.ruвчера в 19:47

«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца

Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Российская газета 08:46
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,1K
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 11 июня в 10:31
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Общество

Голикова заявила о снижении смертности в России

О снижении заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС. По ее словам, коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле.
Lenta.ru 05:13
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
6,5K
Шоу-бизнес

Павел Прилучный поблагодарил Агату Муцениеце за детей

Накануне Агата Муцениеце опубликовала трогательное видеообращение к Павлу Прилучному, в котором поблагодарила его за то, что он научил ее любить.
Вокруг ТВ 06:38
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
31
Общество

На крупнейшем рынке Пекина обнаружен коронавирус

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на разделочной доске, на которой обрабатывался импортный лосось, закупленный в свою очередь на другом, рыбном рынке «Цзиншэнь», который также был закрыт.
Популярная механика 07:03
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Общество

МФЦ смогут самостоятельно определять правила предоставления услуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, в котором говорится, что МФЦ в праве самостоятельно устанавливать правила предоставления государственных и муниципальных услуг.
Live24 05:46
1
Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
60
Общество

На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:47
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
213
Общество

В России резко сократилось количество браков и разводов

Малков отметил, что в целом количество и браков, и разводов сократилось практически по всем регионам России.
Газета.Ru 07:03
2
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
671
Политика

«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка

Действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) нарушают законодательство страны и Евразийского экономического союза.
РБК вчера в 14:56
300
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета 11 июня в 09:59
129
Космос

НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
3
Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Киберспорт

Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики

Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
1
Общество

Самарские школьники получат аттестаты без сдачи ЕГЭ

Согласно документу, все школьники, без исключения, получат аттестаты без необходимости прохождения итогового тестирования.
Терра 11 июня в 06:38
1,7K
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,4K
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
12
Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
33
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 06:33
42
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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