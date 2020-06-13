Шоу-бизнес
Lenta.ruДочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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с чего всё началось
В интервью изданию Wonderzine 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.Известиявчера в 20:25
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«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца
Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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Футбол
«Сельта» Смолова проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.
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Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
РИА Новости 14:29
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Роналду не забил гол с пенальти впервые за 509 дней
Португалец не реализовал пенальти в первом тайме. Криштиану не забил с 11-метровой отметки впервые в 2020 году.
Sport.ru 05:43
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска сообщений
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com вчера в 06:55
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Общество
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Космос
Титан отдаляется от Сатурна быстрее, чем считалось ранее
Популярная механика 10 июня в 07:03
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США
Аргументы и Факты 14:18
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews 14:40
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru вчера в 14:15
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Целью было проанализировать эхо от границы между расплавленным ядром Земли и твердым мантийным слоем над ним.
Экономика сегодня 14:04
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Футбол
«Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи» в товарищеском матче
Встреча, прошедшая на стадионе "Краснодара", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Сочи".
РИА Новости 14:37
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Общество
Росстат сообщил о резком сокращении браков и разводов
Апрель этого года, прошедший под эгидой пандемии коронавируса, показал сокращение числа разводов и заключения браков в России.
Газета.Ru 11:55
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
«Газпром» назвал смену руководства «Белгазпромбанка» незаконной
Действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства "Белгазпромбанка" нарушают закон.
Политика Сегодня вчера в 19:09