Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВДочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова. К родным погибшего девушка обратилась посредством журнала Wonderzine. "Я приношу соболезнования и искренние извинения", - сказала Анна Мария.
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с чего всё началось
В интервью изданию Wonderzine
 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.
Известиявчера в 20:25

Подробнее о событии

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

РБКвчера в 21:10

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Телеканал 360°вчера в 20:29

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Lenta.ruвчера в 19:47

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Комсомольская правдавчера в 20:13

Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего курьера Захарова

Газета.Ruвчера в 19:50

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Известиявчера в 20:25

«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца

Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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Энергетика

Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы»

Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо.
Рамблер 04:07
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
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Общество

Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Профиль 06:42
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Общество

МФЦ смогут самостоятельно определять правила предоставления услуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, в котором говорится, что МФЦ в праве самостоятельно устанавливать правила предоставления государственных и муниципальных услуг.
Live24 05:46
1
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
6,2K
Общество

Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9%

Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна 06:19
4
Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
36
Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
78
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Наука

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11 июня в 07:59
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Происшествия

Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области

Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
80
Общество

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы

Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 07:08
Кино

Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
1
Происшествия

Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований

Газета.Ru вчера в 12:14
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Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings вчера в 17:17
Происшествия

На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв

Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
394
Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
Lenta.ru вчера в 03:47
262
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
135
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова хочет вернуться домой, «где отец никого не убивал»

Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь.
Pravda.Ru 06:23
Авто

Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
1
Футбол

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Вести.Ru 01:29
1
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
467
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
210
Общество

В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае

В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
11
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
622
Наука

Найдены ходившие на двух лапах крокодилы

Ученые из Южной Кореи нашли следы интересного доисторического предка современных крокодилов.
ИнфоСМИ вчера в 07:39
61
Политика

В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06:40
10
Происшествия

В Краснодаре скончалась 31-летняя женщина с коронавирусом

ЮГ Times 05:18
17
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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