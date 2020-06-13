Происшествия
РЕН ТВДочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова. К родным погибшего девушка обратилась посредством журнала Wonderzine. "Я приношу соболезнования и искренние извинения", - сказала Анна Мария.
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с чего всё началось
В интервью изданию Wonderzine 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.Известиявчера в 20:25
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Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
Комсомольская правдавчера в 20:13
«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца
Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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