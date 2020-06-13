с чего всё началось

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова. К родным погибшего девушка обратилась посредством журнала Wonderzine. "Я приношу соболезнования и искренние извинения", - сказала Анна Мария.

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя

Общество Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 77

Общество МФЦ смогут самостоятельно определять правила предоставления услуг Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, в котором говорится, что МФЦ в праве самостоятельно устанавливать правила предоставления государственных и муниципальных услуг. 1

Общество Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9% Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости. 4

Авто Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 36

Общество Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кино Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года. 1

Футбол Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой» Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.

Происшествия На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 394

Общество Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области. 262

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 135

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе. 210