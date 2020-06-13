Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя

Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
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В интервью изданию Wonderzine
 12 июня девушка отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.
Известиявчера в 20:25

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

РБКвчера в 21:10

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Телеканал 360°вчера в 20:29

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Lenta.ruвчера в 19:47

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Комсомольская правдавчера в 20:13

Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего курьера Захарова

Газета.Ruвчера в 19:50

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Известиявчера в 20:25

«Вы не одни». Дочь Ефремова поддержала семью погибшего водителя в ДТП с участием ее отца

Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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Футбол

«Ман Сити» готов будет организовать чемпионский коридор для «Ливерпуля»

"Манчестер Сити" готов будет организовать чемпионский коридор для игроков "Ливерпуля", если до очной встречи команд "красные" завоюют титул в английской премьер-лиге, сообщает Daily Mirror.
РИА Новости 06:35
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

Lenta.ru 06:18
2K
Происшествия

Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника

Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил об обнаружении трупа утопленника в реке Иртыш.
Вести.Ru 08:56
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Общество

РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов

В Московском патриархате поддержали предложение детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.
РИА Новости 10:06
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
427
Общество

Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Neva.Today 06:41
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Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении огневой точки украинских силовиков, которая вела минометный обстрел по населенному пункту Озеряновка в районе подконтрольной ДНР Горловки.
РИА Новости 10:15
Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
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Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
6
Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10 июня в 10:40
6
Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
20
Футбол

«Зенит» и ЦСКА в среду провели товарищеские матчи

Бомбардир.ру вчера в 12:00
1
Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
455
Общество

На крупнейшем рынке Пекина обнаружили коронавирус

Московский Комсомолец вчера в 14:23
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Гаджеты

Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук

Стало известно о планах бренда выпустить первый игровой ноутбук.
Ferra 09:51
Игры

Компания IO Interactive продемонстрировала первые скриншоты Hitman 3

Evo-rus.com 10:05
1
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
1
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Политика

Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением

МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 09:05
8
Киберспорт

В Dota 2 добавили текстовый фильтр для нецензурной лексики

Разработчики Dota 2 добавили в игру фильтр для текстовой нецензурной лексики. Об этом сообщается на сайте проекта.
3DNews 07:31
1
Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
Эхо Москвы 11 июня в 12:03
8
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
19
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Путешествия

В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
3
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
2K
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Политика

Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 11 июня в 16:45
45
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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