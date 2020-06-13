с чего всё началось

Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя

Футбол «Ман Сити» готов будет организовать чемпионский коридор для «Ливерпуля» "Манчестер Сити" готов будет организовать чемпионский коридор для игроков "Ливерпуля", если до очной встречи команд "красные" завоюют титул в английской премьер-лиге, сообщает Daily Mirror.

Происшествия Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил об обнаружении трупа утопленника в реке Иртыш. 1

Общество РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов В Московском патриархате поддержали предложение детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 427

Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении огневой точки украинских силовиков, которая вела минометный обстрел по населенному пункту Озеряновка в районе подконтрольной ДНР Горловки.

Культура Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы. 1

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 216

Политика Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN. 8

Путешествия В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат. 3

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2K