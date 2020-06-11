Происшествия

НТВНТВДочь Ефремова объяснила его регистрацию в Telegram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала данные о том, что ее отец, вопреки правилам домашнего ареста, зарегистрировался в мессенджере Telegram. В своем Twitter девушка написала, что у ее отца на данный момент мобильного телефона нет.
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Дочь Михаила Ефремова прокомментировала регистрацию актёра в Telegram

Говорит Москва12:28

Дочь Ефремова прокомментировала появление артиста в Telegram

Газета.Ru09:14

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК10:59

Дочь Ефремова прокомментировала пользование отца Telegram

Национальная служба новостей10:40

Дочь Ефремова объяснила, почему отец не мог сам зарегистрироваться в Telegram

Спорт-Экспресс09:06

Дочь Ефремова предположила, как аккаунт с номером её отца мог появиться в Telegram

Фонтанка.Ру11:35

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости08:30
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Политика

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Российская газета 08:42
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1,6K
Происшествия

Полиция объяснила новый допрос Ефремова

РБК 09:38
2,8K
Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета 13:57
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 08:20
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Гаджеты

Xiaomi официально представила Mi Band 5

Megaobzor.com 05:34
5
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
1,3K
Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Политика

США продлили санкции в отношении Белоруссии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
1
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
1
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
886
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,3K
Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
13
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
176
Общество

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
36
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
13
Хоккей

СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском 13:29
Наука

Музыка Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии

Канадские ученые из Института мозга в Торонто выяснили, что музыка Вольфганга Амадея Моцарта благотворно влияет на больных эпилепсией, снижая частоту припадков.
МонаВиста 13:39
2
Кино

Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix

Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.
News.ru 08:10
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
285
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
86
Кино

Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории

Величайшего киногероя в истории назвал журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.
Народные новости 14:01
6
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
169
Политика

Трампу пригрозили военным переворотом в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
79
Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Юрист Сергей Жорин рассказал, как статья о сбыте наркотиков отразится на расследовании дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:19
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Здоровье

Ещё три человека скончались от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 187 человек и достигло 6542, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 09 июня в 03:36
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Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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