Происшествия

Народные новостиНародные новостиДочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Знаменитый актер стал участником смертельного ДТП в Москве. Дочь артиста Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации отца в социальной сети Telegram. Смертельная авария произошла на Смоленской площади в столице.
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Дочь Ефремова объяснила, почему отец не мог сам зарегистрироваться в Telegram

Спорт-Экспресс09:06

Номер Ефремова использовали для входа в Telegram

РБК08:20

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости08:30

Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram

Lenta.ru09:10

Аккаунт Ефремова засветился в мессенджере, невзирая на запрет пользоваться интернетом

Вести.Ru08:07

Дочь Ефремова прокомментировала появление артиста в Telegram

Газета.Ru09:14

Михаил Ефремов зарегистрировался в Telegram

Говорит Москва06:40
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Газета.Ru 08:55
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
Кино

Сериал «257 причин, чтобы жить» получит продолжение

Видеосервис START объявил о планах съёмок второго сезона комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».
RT на русском 08:28
Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Общество

Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня

Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:39
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
86
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
72
Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет", так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси более чем в половине регионов РФ, говорится в сообщении ФАС.
ТАСС 11:00
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Футбол

«Севилья» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».
Чемпионат 10:00
Футбол

Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым

Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
RT на русском 10:30
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

REGNUM 06:59
2
Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
2,5K
Политика

Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
2,4K
Шоу-бизнес

Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

Вокруг ТВ вчера в 14:14
2
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,3K
Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
2
Общество

ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
Вести.Ru вчера в 08:02
1,9K
Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»

Свободная Пресса 08:45
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,1K
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
1
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ вчера в 10:18
Общество

Минстрой может отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля текущего года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:39
2,4K
Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
5
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,2K
Армия и оружие

Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США

Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:36
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
39
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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