Происшествия
Народные новостиДочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Знаменитый актер стал участником смертельного ДТП в Москве. Дочь артиста Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации отца в социальной сети Telegram. Смертельная авария произошла на Смоленской площади в столице.
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Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
Кино
Сериал «257 причин, чтобы жить» получит продолжение
Видеосервис START объявил о планах съёмок второго сезона комедийно-драматического сериала «257 причин, чтобы жить».
RT на русском 08:28
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня
Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:39
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет", так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси более чем в половине регионов РФ, говорится в сообщении ФАС.
ТАСС 11:00
Футбол
«Севилья» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».
Чемпионат 10:00
Футбол
Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым
Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
RT на русском 10:30
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Политика
Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»
Вокруг ТВ вчера в 14:14
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
Общество
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек
Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
Вести.Ru вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
Свободная Пресса 08:45
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ вчера в 10:18
Общество
Минстрой может отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля текущего года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:39
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США
Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:36
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33