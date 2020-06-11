Происшествия

Народные новостиНародные новостиДочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Знаменитый актер стал участником смертельного ДТП в Москве. Дочь артиста Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации отца в социальной сети Telegram. Смертельная авария произошла на Смоленской площади в столице.
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Дочь Ефремова объяснила, почему отец не мог сам зарегистрироваться в Telegram

Спорт-Экспресс09:06

Дочь Ефремова предположила, как аккаунт с номером её отца мог появиться в Telegram

Фонтанка.Ру11:35

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК10:59

Дочь Ефремова прокомментировала пользование отца Telegram

Национальная служба новостей10:40

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала регистрацию актёра в Telegram

Говорит Москва12:28

Дочь Ефремова прокомментировала появление артиста в Telegram

Газета.Ru09:14

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости08:30
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Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
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Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
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Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
12
Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным

Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
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Авто

Названы цены нового Land Rover Defender для России

В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11:47
9
Общество

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится

Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:12
26
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
291
Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
45
Происшествия

Ефремова допрашивали пять часов

Lenta.ru 13:31
381
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
7,4K
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
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Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Ведомости 06:29
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Футбол

«Севилья» и «Бетис» назвали стартовые составы на дерби

Тренерский штаб «Севильи» во главе с Хуленом Лопетеги назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Матч ТВ 15:06
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
9
Политика

Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля

Власти Турции намерены возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр МВД Турции.
Полит.ру 09:32
Происшествия

На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива

Lenta.ru 04:09
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Общество

Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией

Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов .
Российская газета 15:05
42
Игры

Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5

ITZine.ru 08:09
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Наука

Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток

Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
ТАСС Наука 08:47
2
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Происшествия

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
2,9K
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
136
Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
80
Общество

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
1,7K
Общество

Вторая волна коронавируса надвигается на США

Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19.
Соловей.Инфо 11:45
7
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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