Происшествия
Народные новостиДочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Знаменитый актер стал участником смертельного ДТП в Москве. Дочь артиста Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации отца в социальной сети Telegram. Смертельная авария произошла на Смоленской площади в столице.
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Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Авто
Названы цены нового Land Rover Defender для России
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11:47
Общество
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится
Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проведение рок-фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:12
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Ефремова допрашивали пять часов
Lenta.ru 13:31
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 09 июня в 14:34
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
Футбол
«Севилья» и «Бетис» назвали стартовые составы на дерби
Тренерский штаб «Севильи» во главе с Хуленом Лопетеги назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Матч ТВ 15:06
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Политика
Турция планирует возобновить авиасообщение с Россией 15 июля
Власти Турции намерены возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на циркуляр МВД Турции.
Полит.ру 09:32
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией
Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов .
Российская газета 15:05
Игры
Sony покажет геймерам платформу PlayStation 5
ITZine.ru 08:09
Наука
Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток
Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
ТАСС Наука 08:47
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Общество
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса
В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Вторая волна коронавируса надвигается на США
Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19.
Соловей.Инфо 11:45
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40