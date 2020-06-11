Знаменитый актер стал участником смертельного ДТП в Москве. Дочь артиста Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации отца в социальной сети Telegram. Смертельная авария произошла на Смоленской площади в столице.

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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