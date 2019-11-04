Шоу-бизнес
Пятый каналДочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу. Информацию об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» подтвердила пиар-директор бывшего солиста группы «Чай вдвоем».
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с чего всё началось
Пиар-директор певца Дениса Клявера в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с экс-вокалисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери Эвелины.Вечерняя Москвавчера в 11:38
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Пиар-директор подтвердила сообщения о госпитализации дочери Польны и Клявера
Вечерняя Москвавчера в 11:38
Пиар-директор Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь находится в больнице
Телепрограммавчера в 15:07
Ева Польна отказалась общаться с прессой после сообщения о госпитализации дочери
Говорит Москвавчера в 08:12
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