Шоу-бизнес

Пятый каналПятый каналДочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу. Информацию об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» подтвердила пиар-директор бывшего солиста группы «Чай вдвоем».
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с чего всё началось

Пиар-директор подтвердила сообщения о госпитализации дочери Польны и Клявера

Пиар-директор певца Дениса Клявера в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с экс-вокалисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери Эвелины.
Вечерняя Москвавчера в 11:38

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Пиар-директор подтвердила сообщения о госпитализации дочери Польны и Клявера

Вечерняя Москвавчера в 11:38

Агент Дениса Клявера прокомментировал критическое состояние дочери Евы Польны

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Слух о критическом состоянии дочки Евы Польны получил подтверждение

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Пиар-директор Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь находится в больнице

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Менеджер Дениса Клявера подтвердила информацию о госпитализации дочки певца и Евы Польны

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Денис Клявер
Российский певец
российский певец, музыкант, актёр и композитор, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём». Сын актёра и ведущего телепередачи «Городок» Ильи Олейникова. Лауреат премии «Золотой граммофон».
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