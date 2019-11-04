Пиар-директор певца Дениса Клявера в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с экс-вокалисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери Эвелины.

с чего всё началось

Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу. Информацию об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» подтвердила пиар-директор бывшего солиста группы «Чай вдвоем».

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

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