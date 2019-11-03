Шоу-бизнес
StarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 9:1
"Салават Юлаев" нанес крупное поражение минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год.
Футбол
Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Экономика
Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.
Футбол
Глава VAR в России: «Гол Игнатьева был засчитан правильно»
Глава системы VAR в России Леонид Калошин заявил, что первый гол «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) был забит без нарушения правила офсайда.
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Кино
Каким получился новый «Терминатор»
К радости поклонников, во франшизу вернулся терминатор всех времён и народов Арнольд Шварценеггер (в новой части — Карл).
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
Футбол
«Леванте» оказался сильнее «Барселоны»
Кино
«Ведьмак» от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Политика
В Раде не увидели прогресса по закону об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Происшествия
Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э»
После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Наука
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Общество
Екатеринбург занял третье место в рейтинге качества городской среды
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".