Шоу-бизнес

StarHit.ruStarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
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Ева Польна отказалась общаться с прессой после сообщения о госпитализации дочери

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Дочку Евы Польны без сознания доставили в реанимацию — СМИ

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СМИ: 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера была экстренно госпитализирована

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Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

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СМИ: дочь Евы Польны госпитализирована в критическом состоянии

Московский Комсомолец07:54

Дочь Евы Польны попала в больницу в критическом состоянии

Дни.ру07:33
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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Ева Польна
Российская певица
Российская певица, композитор и автор песен. Экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон». Пишет шуточные стихи под псевдонимом «Жозефина Аскольдовна Воздержак».
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